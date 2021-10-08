كارتيرون: هذا ما حدث مع جنش.. ورهان الفوز بالدوري ولو واجهنا الأهلي في النهاية كنا سنفوز

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 02:09

كتب : FilGoal

الزمالك - كارتيرون - البنك الأهلي

الزمالك كارتيرون جنش أبو جبل الشناوي موسيماني
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