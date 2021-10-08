آخر صفقات البرتقالي.. فاركو يضم جناح الكاميرون الدولي

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 01:17

كتب : أحمد الخولي هاني العوضي

إريك أيوك لاعب فاركو الجديد

أتم نادي فاركو آخر صفقاته الصيفية بشكل رسمي، وهذه المرة بجناح كاميروني دولي.

وأعلن نادي فاركو ضم إريك أيوك الجناح الكاميروني في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق أنقرة سبور التركي.

وحسب موقع النادي الرسمي، بإن فاركو ضم اللاعب صاحب الـ24 عاما بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

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ويملك أيوك ثلاث مباريات دولية رفقة منتخب الكاميرون.

وبعد انضمام إريك أيوك، أصبح عدد الصفقات 22 استعدادًا للموسم الجديد، حيث تم التعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل، ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي، والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي، ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت، وعبد الله بكري، ومحمود حمادة ثنائي بيراميدز، وأحمد مودي من مصر للمقاصة، ورامي صبري مدافع إنبي، وأحمد الصغيري لاعب أسوان، وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي، ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ، وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي، ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك معارا، وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، والسوداني سيف تيري، والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال، وأحمد شريف مهاجم وادى دجلة.

كل ذلك بجانب التعاقد مع أربعة لاعبين شباب، هم ثنائي الزمالك ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالإضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب، وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

في الدروري نادي فاركو إريك أيوك
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