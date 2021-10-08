الإسماعيلي يكشف عبر في الجول تعثر قيد محمد الترهوني

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 01:09

كتب : ياسر الشريف

محمد الترهوني

كشف عماد سليمان مدرب الإسماعيلي عن تعثر قيد محمد الترهوني لاعب الفريق الجديد.

محمد الترهوني

النادي : الأهلي الطرابلسي

الإسماعيلي

وقال عماد سليمان المشرف على الكرة بنادي الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك تعنت من اتحاد الكرة ضد الإسماعيلي في قيد محمد الترهوني".

وأضاف "قدمنا كل أوراق اللاعب، لكن اتحاد الكرة يرى أن اللاعب مازال متعاقدا مع سموحة".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي لـ في الجول: قيدنا الترهوني.. ويتبقى لنا ضم مهاجم الترهوني يحرم الإسماعيلي من ضم ناشئ غاني خبر في الجول - الإسماعيلي يفاوض الأهلي الطرابلسي للحصول على الترهوني الترهوني يهدد الإسماعيلي بسبب 350 ألف جنيه

سليمان أتبع "في ظل الصعوبات التي مر بها الفريق، فهناك رضى لحد كبير عن التعاقدات التي أتمها الفريق".

وكان الإسماعيلي قد قيد كل من أحمد عادل عبد المنعم، وعمر رضوان في حراسة المرمى، وعصام صبحي، وأحمد عيد، ومحمد دسوقي، وجاستين شونجا، بجانب عبد الله جمعه الذي تم تفعيل عقده بعد أن انتقل معارا في الانتقالات الشتوية الأخيرة بنية البيع.

في الدوري الإسماعيلي محمد الترهوني
نرشح لكم
أخر الأخبار
آخر صفقات البرتقالي.. فاركو يضم جناح الكاميرون الدولي 27 دقيقة | ميركاتو
الإسماعيلي يكشف عبر في الجول تعثر قيد محمد الترهوني 35 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – نادي فيوتشر يضم رفعت وعربي بدر "بمقابل مادي كبير" 48 دقيقة | ميركاتو
في الدقائق الأخيرة من الميركاتو.. المصري يضم أحمد حمودي ساعة | ميركاتو
ممدوح عيد يتسلم في لندن جائزته العالمية للقيادات الرياضية الشابة ساعة | الدوري المصري
توصية قضائية برفض دعوى الاعتداء الجنسي ضد كريستيانو رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
ميرور: الحسم في أكتوبر.. تأجيل كأس العالم للأندية إلى 2022 ساعة | أوروبا
تشكيل منتخب مصر المتوقع – الشناوي يحرس المرمى.. ومصطفى محمد يقود الهجوم ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي