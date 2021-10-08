الإسماعيلي يكشف عبر في الجول تعثر قيد محمد الترهوني

كشف عماد سليمان مدرب الإسماعيلي عن تعثر قيد محمد الترهوني لاعب الفريق الجديد.

محمد الترهوني النادي : الأهلي الطرابلسي الإسماعيلي

وقال عماد سليمان المشرف على الكرة بنادي الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "هناك تعنت من اتحاد الكرة ضد الإسماعيلي في قيد محمد الترهوني".

وأضاف "قدمنا كل أوراق اللاعب، لكن اتحاد الكرة يرى أن اللاعب مازال متعاقدا مع سموحة".

سليمان أتبع "في ظل الصعوبات التي مر بها الفريق، فهناك رضى لحد كبير عن التعاقدات التي أتمها الفريق".

وكان الإسماعيلي قد قيد كل من أحمد عادل عبد المنعم، وعمر رضوان في حراسة المرمى، وعصام صبحي، وأحمد عيد، ومحمد دسوقي، وجاستين شونجا، بجانب عبد الله جمعه الذي تم تفعيل عقده بعد أن انتقل معارا في الانتقالات الشتوية الأخيرة بنية البيع.