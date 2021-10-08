خبر في الجول – نادي فيوتشر يضم رفعت وعربي بدر "بمقابل مادي كبير"

أتم نادي فيوتشر آخر صفقاته مع الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فيوتشر أتم إجراءات ضم أحمد رفعت جناح النادي المصري بعقد لمدة أربع سنوات مقبلة.

مصدر من إدارة المصري قال لـFilGoal,.com: "صفقة أحمد رفعت تمت إلى فيوتشر مقابل 23 مليون جنيه".

من جهة أخرى، تعاقد فيوتشر أيضا مع عربي بدر لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أحمد رفعت انضم للنادي المصري بداية الموسم الماضي، مقدما أفضل مواسمه رقميا رفقة الفريق الساحلي، وتحت قيادة علي ماهر مدرب الفريق الذي سيجتمع معه مجددا في فيوتشر.

اللاعب المتوج بكأس إفريقيا للشباب عام 2013 سجل 8 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة في 31 مباراة شارك بها.

وانضم رفعت لقائمة مصر المبدئية المشاركة في كأس العرب 2021.