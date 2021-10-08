في الدقائق الأخيرة من الميركاتو.. المصري يضم أحمد حمودي

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 00:44

كتب : FilGoal

أحمد حمودي - بيراميدز

قبل دقائق من ختام فترة الانتقالات الصيفية، كان المصري يتمم صفقته الأخيرة للموسم الجديد.

وأعلن النادي المصري ضم أحمد حمودي جناح بيراميدز في صفقة انتقال حر، لتكون تاسع صفقات الفريق للموسم الجديد.

أحمد حمودي غاب عن بيراميدز طيلة الموسم الماضي، ولم يلعب سوى 6 دقائق فقط أمام غزل المحلة في الجولة الأخيرة.

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صاحب الـ31 عاما بدأ مسيرته في سموحة، قبل الانتقال إلى بازل السويسري عام 2014.

ومن بازل، عاد حمودي إلى مصر معارا عبر بوابة الزمالك، قبل أن ينتقل إلى نادي الباطن السعودي في الموسم التالي.

محطة حمودي التالية كانت في مصر مرة أخرى عبر بوابة الأهلي، قبل أن ينتقل إلى بيراميدز عام 2019.

ويملك حمودي 11 مباراة دولية واحدة رفقة منتخب مصر، كانت بين عامي 2013، و2014. صنع فيهم هدفا واحدا.

ويعد حمودي هو تاسع صفقات المصري بعد إسلام المزين مدافع نادي الحمام، وإسلام جمال من طلائع الجيش، وأحمد علاء في صفقة انتقال حر من الأهلي، وأسامة الجزاء من اتحاد كلباء الإماراتي، وإلياس الجلاصي صانع ألعاب الاتحاد المنستيري التونسي، وأحمد الشيخ جناح بيراميدز، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز، ومحمد بلح المهاجم الفلسطيني.

ويستعد المصري لمواجهة ريفينيو أوثوريتيز الأوغندي يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

في الدوري أحمد حمودي المصري
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