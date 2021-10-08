ميرور: الحسم في أكتوبر.. تأجيل كأس العالم للأندية إلى 2022

يقترب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من تأجيل منافسات كأس العالم للأندية إلى العام القادم 2022، وذلك وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية.

يأتي ذلك بسبب عدم إمكانية إقامة المسابقة في اليابان كما كان مقررا في بادئ الأمر، حيث اعتذر البلد المضيف بسبب تصاعد فيروس كورونا "كوفيد-19".

ولم يتمكن "فيفا" من اختيار مضيف بديل حتى الآن، وبالتالي لم يتمكن من إعلان جدول المسابقة، ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي في اجتماع مجلس فيفا القادم، في العشرين من أكتوبر الجاري.

وضمت قائمة المرشحين المحتملين لخلافة اليابان في تنظيم هذه البطولة عدة أسماء أبرزها البرازيل وقطر، لاستضافة المسابقة التي تقام عادة في ديسمبر.

واعتادت اليابان استضافة كأس العالم للأندية، حيث كان من المنتظر أن تؤدي هذه المهمة في ديسمبر 2021 احتفالا بالذكر المئوية لاتحاد كرة القدم الياباني.

ولكن أمام أزمة السيطرة على فيروس كورونا وعوائق مثل تحديد عدد المشجعين، بات من الصعب تنظيم هذه البطولة ليتم الاتفاق المشترك بين فيفا واليابان على سحب التنظيم، بحسب بيان رسمي.

يذكر أن الأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي وأوكلاند سيتي النيوزلندي هم الثلاثي المتأهل رسميا للبطولة حتى الآن، في انتظار أبطال آسيا والأمريكتين وممثل البلد المضيف الجديد لدى اختياره.