تشكيل منتخب مصر المتوقع – الشناوي يحرس المرمى.. ومصطفى محمد يقود الهجوم

يحرس محمد الشناوي مرمى منتخب مصر أمام ليبيا بعد تأكد سلامته من الإصابة، فيما يقود مصطفى محمد الهجوم.

استقرب كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر على التشكيل الأقرب لمواجهة ليبيا.

التشكيل سيشهد قيادة مصطفى محمد للهجوم، فيما سيحرس محمد الشناوي للمرمى.

ويبدأ محمد النني بجانب طارق حامد في وسط الملعب، فيما يبدأ عبد الله السعيد كصانع ألعاب.

ويقود رمضان صبحي الجبهة اليسرى في مركز الجناح كأساسي، بجانب السعيد، ومحمد صلاح قائد الفريق.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – محمد النني.

أمامهما: محمد صلاح – عبد الله السعيد – رمضان صبحي.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.