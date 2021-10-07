الصفقة الثامنة.. سيراميكا كليوباترا يستعير محمود نعيم من إنبي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 23:25

كتب : أحمد الخولي

سيراميكا كليوباترا - بيان رسمي

أتم سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع إنبي على ضم الظهير الأيمن للفريق محمود نعيم لمدة موسم على سبيل الإعارة رسميا.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع لاعب إنبي، ومن المنتظر أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال ساعات.

وضم سيراميكا كليوباترا سبع صفقات خلال الصيف الجاري هم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي.

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هذا بالإضافة للجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري، وعمرو الحلواني قادمًا من نادي أسوان.

سيراميكا كليوباترا محمود نعيم إنبي في الدوري
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