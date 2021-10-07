جناح "المومياء" في مستشفى يوفنتوس.. رد الجماهير على تصريحات رامسي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 23:25

كتب : أحمد أباظة

آرون رامسي

أثارت تصريحات آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس حالة غضب بين جماهير النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال أن الجهاز الفني لمنتخب ويلز يجيد استخراج أفضل ما لديه، محملا طرق تدريبات البيانكونيري مسئولية تكرار إصاباته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة التشيك في تصفيات كأس العالم، حيث أشاد بقدرة طاقم ويلز على جعله يلعب مباريات متتالية بدون مشاكل.

وبالنظر إلى وقت اللعب القليل الذي حظي به رامسي مع يوفي بسبب الإصابات، أتت ردود الفعل على هذه الكلمات في مزيج بين الغضب والسخرية.

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أحد جماهير يوفنتوس نشر صورة لافتتاح جناح آرون رامسي في المركز الطبي للنادي في تورينو، الذي قضى به وقت طويل منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من آرسنال في صفقة انتقال حر عام 2019.

في الإطار ذاته قال مشجع آخر أن تكاليف علاج رامسي كانت لتقود ويلز إلى الإفلاس، فيما أشار آخر إلى كونه أحد أسوأ الصفقات في تاريخ يوفنتوس، وأنهم سيحتفلون بزجاجات الخمر حين يرحل.

الأكثر سخطا كان من استعان بالحضارة المصرية القديمة لإهانة اللاعب الويلزي، حيث قال: "رامسي، أنت مومياء. لا جدوى من محاولة لوم يوفنتوس إن كنت تتعطل كل نصف ساعة".

يذكر أن يوفي حاول بيع أو إعارة اللاعب الويلزي الدولي عدة مرات في سوق الانتقالات الصيفية، بحثا عن التخلص من راتبه المقدر بـ7 مليون يورو سنويا.

رامسي يوفنتوس ويلز الدوري الإيطالي
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