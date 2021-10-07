تقرير: هالاند سيرفض مضاعفة راتبه.. لأنه يريد ضعف هذا العرض

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 23:15

كتب : أحمد أباظة

إيرلنج هالاند أمام إينتراخت فرانكفروت

لا يزال إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني واحد من أبرز الأحداث الرئيسية لأنباء سوق اللاعبين، حتى خارج إطار فترات الانتقالات.

يأتي ذلك مع تصاعد وتيرة الحديث عن وجود شرط جزائي في عقده بـ75 مليون يورو، والذي سيصبح ساريا في العام المقبل 2022.

ويسعى دورتموند للتخلص من هذا الشرط بتجديد عقد نجمه النرويجي، حيث عرض مضاعفة راتبه من 7 مليون يورو إلى 15 مليون يورو، وهو ما لا يلقَ قبول هالاند بحسب "دياريو جول" الإسبانية.

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يأتي ذلك لأن هالاند منح وكيله مينو رايولا تعليمات واضحة بهذا الصدد، بالتفاوض على راتب قدره 30 مليون يورو مع الفرق الراغبة في ضمه.

وباستبعاد الشرط الجزائي المزعوم من المعادلة، فإن بوروسيا دورتموند ليس أكثر الأندية تساهلا في عمليات البيع، حيث رفض بالفعل 175 مليون يورو من تشيلسي الصيف الماضي، ليلجأ الأخير إلى استقدام روميلو لوكاكو من إنتر ميلان مقابل 115 مليون يورو.

خيارات هالاند ليست متعددة بحجم الراتب الذي يطلبه، والذي لن يدفعه بايرن ميونيخ على سبيل المثال، إذ يبقى المجال أمام أمثال مانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان أصحاب التمويل الضخم، أو ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

أحد الاطراف على هذه الساحة من بعيد كان برشلونة الذي حظي بزيارة من والد هالاند في الصيف الماضي، ولكنه بطبيعة الحال لم يتمكن من تقديم أي عرض جاد بالنظر لوضعه المادي الحالي.

هالاند بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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