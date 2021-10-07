حسين السيد لـ في الجول: فشل إعارة محمود شبانة إلى الإسماعيلي.. وحسام أشرف لـ سموحة

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 23:12

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

محمود شبانة

أعلن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك فشل انتقال محمود شبانة وحسام أشرف إلى الإسماعيلي وسموحة على التوالي.

حسام أشرف

النادي : الزمالك

محمود شبانة

النادي : الإسماعيلي

الزمالك

وكان FilGoal.com أن الزمالك والإسماعيلي توصلا لاتفاق بشأن إعارة شبانة مقابل مليون و500 ألف جنيه في وقت سابق.

لكن قال حسين السيد لـFilGoal.com: "حدث خلاف في بعض الأمور المالية بيننا وبين الإسماعيلي أدى لفشل الانتقال".

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وواصل "سيظل شبانة رفقة الزمالك حتى شهر يناير وحينها ستتم إعارته خاصة أنه لن يلعب سوى ثلاث مباريات من الدوري قبل فترة الانتقالات الشتوية".

أما عن حسام أشرف فقال: "لم نتوصل كذلك لاتفاق مع سموحة وبالتالي سيبقى اللاعب في صفوف الزمالك".

وأتم حسين السيد حديثه قائلا: "الزمالك أعار مروان حمدي إلى سموحة وعمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر".

الزمالك محمود شبانة حسام أشرف الإسماعيلي سموحة في الدوري
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