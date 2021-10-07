حسين السيد لـ في الجول: فشل إعارة محمود شبانة إلى الإسماعيلي.. وحسام أشرف لـ سموحة

أعلن حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك فشل انتقال محمود شبانة وحسام أشرف إلى الإسماعيلي وسموحة على التوالي.

وكان FilGoal.com أن الزمالك والإسماعيلي توصلا لاتفاق بشأن إعارة شبانة مقابل مليون و500 ألف جنيه في وقت سابق.

لكن قال حسين السيد لـFilGoal.com: "حدث خلاف في بعض الأمور المالية بيننا وبين الإسماعيلي أدى لفشل الانتقال".

وواصل "سيظل شبانة رفقة الزمالك حتى شهر يناير وحينها ستتم إعارته خاصة أنه لن يلعب سوى ثلاث مباريات من الدوري قبل فترة الانتقالات الشتوية".

أما عن حسام أشرف فقال: "لم نتوصل كذلك لاتفاق مع سموحة وبالتالي سيبقى اللاعب في صفوف الزمالك".

وأتم حسين السيد حديثه قائلا: "الزمالك أعار مروان حمدي إلى سموحة وعمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر".