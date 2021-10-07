البطاطس المقلية فـرنـسـية وليست بلجيكية

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 22:56

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز وكريم بنزيمة - فرنسا وبلجيكا

بدا أن بلجيكا في طريقها لانتصار جميل على فرنسا والتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية لكن حدث ما لم يكن في الحسبان وتحول الحلم إلى كابوس.

وقلب منتخب فرنسا تأخره من هدفين إلى الفوز بثلاثية على بلجيكا في ملعب أليانز معقل نادي يوفنتوس اليوم الخميس في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وضرب منتخب فرنسا موعدا مع إسبانيا في النهائي يوم الأحد المقبل الذي سيقام في ذات الملعب.

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افتتح يانيك كاراسكو أهداف اللقاء في الدقيقة 37 لمنتخب بلجيكا.

وأضاف روميلو لوكاكو الهدف الثاني بتسديدة رائعة بيمناه من داخل منطقة الجزاء عقب ثلاث دقائق فقط.

وفي الشوط الثاني كشر منتخب فرنسا عن أنيابه وقلص كريم بنزيمة النتيجة بهدف أول في الدقيقة 62.

وأثبتت تقنية الفيديو أحقية فرنسا في الحصول على ركلة جزاء سجلها كيليان مبابي بنجاح في الدقيقة 69.

وسجل روميلو لوكاكو هدفا لكن تم إلغائه بداعي التسلل ولم تمر سوى دقائق قليلة إلا وسجل ثيو هيرنانديز الهدف الثالث والقاتل للديوك بتسديدة يسارية قوية في الدقيقة 90.

وفشل منتخب بلجيكا في إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

البطاطس المقلية فرنسية

دائما ما يقال عن البطاطس المقلية إنها فرنسية.

ولكن هل تعلم أنه وفقا للتاريخ فهي بلجيكية وليست فرنسية.

ففي الحرب العالمية الأولى تواجد جنود من أمريكا في بلدة بلجيكية تتحدث باللغة الفرنسية وفي ذلك الوقت تناولوا البطاطس.

وأطلق الجنود الأمريكيين على البطاطس، البطاطس الفرنسية ولكنها في الأصل بلجيكية.

وارتدى مشجعو بلجيكا قبعات خلال مباريات سابقة بين المنتخبين كُتب عليها "البطاطس المقلية بلجيكية" ولكن يبدو أنها ستظل فرنسية بفضل ذلك الانتصار.

وطلبت بلجيكا في وقت سابق من اليونسكو وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إدراج البطاطس ضمن التراث البلجيكي.

بلجيكا فرنسا دوري الأمم الأوروبية
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