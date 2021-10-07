مؤتمر كليمنتي: تغيير جهاز منتخب مصر قد يكون دفعة لهم.. وأعرف كيروش جيدا

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 22:54

كتب : هاني العوضي

خافيير كليمنتي مدرب ليبيا

يرى خافيير كليمنتي مدرب منتخب ليبيا، بأن تغيير الجهاز الفني لمنتخب مصر قد يكون خطوة في صالحهم وليس العكس.

مصر تواجه ليبيا مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم.

وقال خافيير كليمنتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "تغيير الجهاز الفني لمنتخب مصر قد يمنحهم دفعة معنوية كبيرة ويكون في صالحهم وليس العكس".

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وأضاف "كنت أعرف المدرب السابق لمنتخب مصر، لكني أعرف كارلوس كيروش بشكل أكبر".

المدرب الإسباني أكمل "هو مدرب من مستوى عالي وسبق وواجهته في الدوري الإسباني".

واستمر "أنا مدرب أعرف قيمة الدفاع في كرة القدم. كل مدرب يجب أن يوازن بين الدفاع والهجوم".

كليمنتي أتم "طريقة لعبنا لا تهتم بالاستحواذ على الكرة، لكن الأهم هو تحقيق الفوز والنقاط والثلاث".

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى لـ كيروش على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد الفوز على ليبيريا وديا بهدفين.

مصر تحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، وخلف ليبيا المتصدرة بـ 6 نقاط بعد جولتين.

منتخب مصر ليبيا خافيير كليمنتي
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