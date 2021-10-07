علي زين يحيي جماهير الزمالك ويكشف سر تلقي مرمى برشلونة لـ24 هدفا

أبدى المصري علي زين لاعب برشلونة الإسباني لكرة اليد سعادته عقب الفوز على بينيروس البرازيلي بنتيجة 39-24 في نصف نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وقال زين في تصريحاته للقناة الرياضية السعودية عقب المباراة:"كان من المهم أن نبدأ هذا اللقاء بهذه الطريقة. بينيروس فريق جيد للغاية ولكن لم يكن لديهم القدر الكافي من البدلاء للاستمرار على نفس النسق معنا".

وأضاف "حاولنا جعل المباراة كلها سريعة بهذا النسق كي يصيبهم الإرهاق".

وبسؤاله عما إذا كان تلقي مرمى برشلونة لـ24 هدفا في هذه المباراة يعتبر مشكلة قال زين : "هذا طبيعي حين ترفع نسق المباراة بهذه السرعة".

وأوضح "انظر لعدد الأهداف التي سجلناها، 39 هدفا. حين تكون المباراة ذات نسق سريع من الطبيعي أن تحدث أخطاء في الدفاع، ولكن في الوقت ذاته تسجل كثيرا".

علي الزين - لاعب برشلونه الاسباني: حاولنا أن تكون المباراة سريعه لهذا السبب، و أخطاء الدفاع أمر طبيعي.#سوبر_جلوب_السعودية#برشلونة_بينيروس#قنوات_SSC pic.twitter.com/ziY1hJAvmT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2021

أخيرا تمنى علي زين الفوز بالمباراة النهائية ضد ماجديبورج الألماني مشددا على صعوبتها، كما وجه تحيته لجماهير الزمالك التي استمرت في مساندته بعد فوز الفريق الكتالوني على الأبيض المصري.