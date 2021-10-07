مصدر قانوني من الزمالك لـ في الجول: هذا موعد نهاية إيقاف حسام أشرف.. وإعارته صحيحة

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 22:15

كتب : إبراهيم رمضان

حسام أشرف مع الزمالك أمام نادي مصر

يحق للزمالك إعارة لاعبه الشاب حسام أشرف ويستطيع اللعب خوض المباريات بعد نهاية إيقافه دون أي مشكلة قانونية.

حسام أشرف

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال مصدر قانوني من الزمالك تحفظ على ذكر اسمه لـFilGoal.com: "تاريخ إيقاف حسام أشرف هو 23 يونيو الماضي".

وواصل "يستمر إيقاف حسام لأربعة أشهر وبعد ذلك يحق له اللعب بشكل طبيعي مع أي فريق".

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وأكمل "حال إعارة حسام أشرف فالانتقال سيكون قانوني بلا أدنى مشكلة".

وكان حسام أشرف تم إيقافه أربعة أشهر بعد توقيعه للزمالك على الرغم من توقيعه لناد كاميروني في وقت سابق.

جدير بالذكر أن الزمالك بسبب تلك الأزمة تعرض للإيقاف من القيد لفترتين.

وصدر قرار الإيقاف رسميا اليوم الخميس من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

حسام أشرف الزمالك في الدوري
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