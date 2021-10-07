تعرف على هدافي مجموعة بحري بعد نهاية ثاني جولات الدرجة الثانية "حسام باولو يتصدر"

احتاج حسام سلامة "باولو" للمباراة الثانية فقط، كي يمارس هوايته باعتلاء صدارة الهدافين سريعا.

سجل حسام باولو هدفا بايونيرز أمام ألعاب دمنهور في الجولة الثانية لدوري الدرجة الثانية لمجموعة بحري، ليعتلي صدارة الهدافين سريعا مع فريقه الجديد.

هداف الدوري الممتاز في مرتين سابقتين، تشارك الصدارة رفقة أحمد هريسة مهاجم بلدية المحلة، والذي سجل هدفين أمام الزرقا، وسعيد مراد لاعب صيد المحلة، وعادل فكري لاعب دكرنس، وسيف الخشاب لاعب سبورتنج.

وسجل جلال الشرقاوي هدفا لـ ألعاب دمنهور أمام بايونيرز، لكن الهدف الثاني لم يٌحتسب له، واحتسبه الحكم لصالح حازم الشامي لاعب بايونيرز بالخطأ في مرماه.

مباراة المجد السكندري وسبورتنج في الجولة الأولى شهدت تسجيل لاعبي سبورتنج لهدفين، لكن اتحاد الكرة قرر احتساب المباراة لصالح المجد بهدفين اعتباريين.

ويلم يلعب الرجاء أي مباراة حتى الآن بسبب طلبه تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية من اتحاد الكرة بسبب أزمة منعه من القيد.

من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة المنصورة مع المصري بالسلوم في الجولة الثانية بسبب الانتخابات المقرر إقامتها لمجلس إدارة مركز شباب استاد المنصورة.

للتعرف على ترتيب الهدافين كاملا من هنا.