تقرير: يوفنتوس وميلان يراقبان أومتيتي انتظارا لحالة واحدة

يستعد ثنائي إيطاليا يوفنتوس وميلان لمحاولة التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة الإسباني، وذلك في حالة فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الكتالوني.

وبحسب "دياريو جول" الإسبانية فإن موقف المدافع الفرنسي يواصل خلق المشاكل داخل ناديه، الذي حاول بالفعل التخلص منه عدة مرات في سوق الانتقالات الصيفية الأخير.

ولا يعتبر أومتيتي ضمن خطط المدرب رونالد كومان، الأمر الذي يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية اللجوء لاتفاق على فسخ العقد بالتراضي، وهو ما يحاول برشلونة التفاوض بشأنه في الوقت الحالي.

وسيتيح هذا الإجراء لبرشلونة فرصة الخلاص من راتبه المرتفع بالنظر لقيمته الحالية كلاعب، وفي الوقت ذاته سيسمح للاعب بإيجاد فريق آخر في صفقة انتقال حر، وهو ما يثير اهتمام يوفنتوس وميلان المراقبين للموقف.

يذكر أن أومتيتي الذي سيكمل عامه الثامن والعشرين في الشهر القادم، انضم إلى برشلونة في صيف 2016 قادما من ليون مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع البلوجرانا حتى يونيو 2023.