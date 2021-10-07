خبر في الجول – الزمالك يعير عمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر

أتم الزمالك إجراءات إعارة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق إلى نادي فيوتشر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك وافق على إعارة عمر كمال عبد الواحد إلى نادي فيوتشر لمدة موسم.

وتلقى الزمالك عرضا من نادي البنك الأهلي لاستعارة عمر كمال في الساعات الأخيرة، لكن اللاعب فضل عرض فيوتشر بسبب تفاهمه مع علي ماهر مدرب الفريق.

وأتم مسؤولو الزمالك إجراءات إعارة المهاجم إلى نادي فيوتشر كي يستطيع قيده بقائمة فريقه الجديد قبل غلق باب القيد.

واضطر الزمالك لإعارة عمر كمال لاعبه الجديد بعدما أيد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرار منع الزمالك من القيد لفترتي قيد متتاليتين.

وانضم عمر كمال لصفوف الزمالك في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع المصري، ووقع مع الأبيض لمدة 3 مواسم.

اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع المصري في الموسم الماضي 34 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.