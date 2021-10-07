مصدر من الزمالك لـ في الجول: تمسكنا بـ مروان حمدي.. تنازل عن مستحقاته وطلب الرحيل

تمسك الزمالك ببقاء مروان حمدي مهاجم الفريق لكنه طلب الرحيل بل وتنازل عن جزء من مستحقاته لإتمام الانتقال إلى سموحة.

وكشف مصدر من الزمالك لـFilGoal.com –طلب عدم ذكر اسمه- اليوم الخميس "الإدارة تمسكت بمروان حمدي من أجل بقائه".

واستدرك "لكن مروان تمسك بالرحيل وتنازل عن مليوني جنيه من مستحقاته لإتمام الانتقال بحثا عن فرصة المشاركة بشكل أكبر".

وأضاف "سموحة استعار مروان مقابل ثلاثة ملايين جنيه".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن مروان انتقل إلى سموحة معارا لمدة موسم.

وانضم مروان حمدي لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ24 سجل هدفا واحدا في الدوري أمام وادي دجلة، لكنه كان كافيا لتحقيق فوزا هاما في مشوار تتويج الفريق الأبيض بالدوري، بجانب تسجيل هدفين أمام تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.