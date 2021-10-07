مصدر من الزمالك لـ في الجول: تمسكنا بـ مروان حمدي.. تنازل عن مستحقاته وطلب الرحيل

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 21:28

كتب : أحمد شوقي صلاح

مروان حمدي - الزمالك - وادي دجلة

تمسك الزمالك ببقاء مروان حمدي مهاجم الفريق لكنه طلب الرحيل بل وتنازل عن جزء من مستحقاته لإتمام الانتقال إلى سموحة.

وكشف مصدر من الزمالك لـFilGoal.com –طلب عدم ذكر اسمه- اليوم الخميس "الإدارة تمسكت بمروان حمدي من أجل بقائه".

واستدرك "لكن مروان تمسك بالرحيل وتنازل عن مليوني جنيه من مستحقاته لإتمام الانتقال بحثا عن فرصة المشاركة بشكل أكبر".

وأضاف "سموحة استعار مروان مقابل ثلاثة ملايين جنيه".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن مروان انتقل إلى سموحة معارا لمدة موسم.

وانضم مروان حمدي لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ24 سجل هدفا واحدا في الدوري أمام وادي دجلة، لكنه كان كافيا لتحقيق فوزا هاما في مشوار تتويج الفريق الأبيض بالدوري، بجانب تسجيل هدفين أمام تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.

مروان حمدي الزمالك في الدوري سموحة
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يعير عمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر 11 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تمسكنا بـ مروان حمدي.. تنازل عن مستحقاته وطلب الرحيل 16 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الأرجنتين يدعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين 18 دقيقة | أمريكا
تصفيات المونديال – سقوط صادم لـ نيجيريا أمام إفريقيا الوسطى بالوقت القاتل 21 دقيقة | إفريقيا
سوبر جلوب – برشلونة وماجديبورج ينتصران ويتأهلان للنهائي 24 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات آسيا - السعودية تجتاز اليابان بهدف البريكان.. خسارة الإمارات أمام إيران 36 دقيقة | آسيا
خبر في الجول – الزمالك يعير محمود شبانة إلى الإسماعيلي 54 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يعير مروان حمدي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي