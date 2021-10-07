مدرب الأرجنتين يدعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 21:27

كتب : أحمد أباظة

سكالوني - الأرجنتين

أبدى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين دعمه لمقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإقامة كأس العالم كل عامين، عوضا عن نظامه الحالي الذي يقضي بإقامته مرة واحدة كل 4 أعوام.

ويرى سكالوني أن المقترح بصورته الكاملة التي تتضمن تغيير شكل التصفيات المؤهلة للمونديال وجمع مرحلة التصفيات في شهر واحد، سيساهم في إزاحة بعض الإرهاق المتراكم على اللاعبين.

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي قبل مواجهة باراجواي في تصفيات كأس العالم: "إنها فكرة تروق لي. يمكنها أن تساعدنا على صعيد تقليل الإرهاق على اللاعبين من كل هذه الرحلات".

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وأضاف "ستسمح بجمع المباريات معا ليتم لعبها في شهر واحد برحلات أقصر. إذا كانت هذه هي المسألة، سأكون في صالحها كمدرب لمنتخب من أمريكا الجنوبية".

وأوضح "أعتقد أن هذا النظام سيكون مفيدا لراحة اللاعبين، وأظن منطقيا أنه سيكون مناسبا لتقديم أفضل العروض الممكنة، كوننا سنحظى بكأس العالم مرة كل عامين".

ويعود هذا المشروع إلى آرسين فينجر المدرب التاريخي لنادي آرسنال الإنجليزي، ورئيس تنمية الكرة العالمية في الاتحاد الدولي للعبة.

يذكر أن النظام الحالي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم يتطلب لعب 18 مباراة ضد بقية المنتخبات، مقسمة على التوقفات الدولية قبل المونديال، ما يعني أن اللاعبين المحترفين في أوروبا مضطرون لقطع مسافات طويلة بالطيران 3 أو 4 مرات في منتصف الموسم.

سكالوني الأرجنتين كأس العالم
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