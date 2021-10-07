تصفيات آسيا - السعودية تجتاز اليابان بهدف البريكان.. خسارة الإمارات أمام إيران

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 21:08

كتب : أحمد أباظة

فراس البريكان - السعودية × اليابان

تغلب منتخب السعودية على ضيفه منتخب اليابان بهدف نظيف، ضمن منافات الجولة الثالثة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

جاء ذلك بفضل هدف فراس البريكان مهاجم الفتح في الدقيقة 71، بعد مرور 7 دقائق على نزوله بدلا من صالح الشهري.

الفوز رفع رصيد السعودية إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة مباراة أستراليا (6 نقاط) ضد عمان (4 نقاط) لمعرفة ما إن كان الأول سيعود لاقتسام الصدارة مع الأخضر.

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في المجموعة ذاتها حقق منتخب الصين فوزه الأول في التصفيات، وذلك على حساب ضيفه فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل صاحب الأرض هدفا بتوقيع تشانج يونينج تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 37، وفي الدقيقة 57 عاد اللاعب نفسه مجلا الهدف الأول.

تمكن منتخب الصين من تعزيز تقدمه بواسطة وو لي في الدقيقة 76، إلا أن منتخب فيتنام نجح في تحقيق عودة متأخرة بهدف هون تان تاي في الدقيقة 81 ثم نجوين تين لين في الدقيقة 90، قبل أن يقضي وو لي على هذه الانتفاضة في الدقيقة 95 بثالث الأهداف الصينية.

النتيجة تركت الصين في المركز الخامس بـ3 نقاط بعد هزيمتين أمام أستراليا واليابان، فيما تذيل منتخب فيتنام المجموعة بلا نقاط بعد هزيمتيه أمام السعودية وأستراليا.

على الناحية الأخرى خسر منتخب الإمارات أمام ضيفه منتخب إيران بهدف نظيف سجله مهدي تاريمي لاعب بورتو البرتغالي في الدقيقة 70.

انتصار رفع رصيد إيران إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما احتل منتخب الإمارات المركز الثالث المؤهل للملحق بنقطتين، بفارق 5 نقاط عن منتخب كوريا صاحب المركز الثاني، وفارق الأهداف عن لبنان والعراق، وذلك بعد تعادلهما سلبيا.

السعودية اليابان البريكان تصفيات كأس العالم
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