خبر في الجول – الزمالك يعير محمود شبانة إلى الإسماعيلي

بعد تأكد عدم قيد اللاعب بسبب قرار منع القيد، وافق الزمالك على إعارة محمود شبانة إلى الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك وافق على إعارة محمود شبانة مدافع الفريق الجديد إلى الإسماعيلي لمدة موسم واحد.

وتمت الصفقة مقابل مليون و500 ألف جنيه، يحصل عليهم نادي الزمالك.

ووصل مندوب من الإسماعيلي إلى مقر الزمالك لإتمام إجراءات انضمام شبانة قبل نهاية فترة القيد مساء اليوم الخميس.

الزمالك ضم محمود شبانة قادما من أسوان خلال الصيف الجاري، لكنه فشل في قيد اللاعب بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع النادي من قيد صفقاته الجديدة.

كان الزمالك قد تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، يفيد بتأييد قرار عقوبة منعه من القيد لفترتي قيد.