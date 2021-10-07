خبر في الجول – الزمالك يعير محمود شبانة إلى الإسماعيلي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 20:50

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

محمود شبانة

بعد تأكد عدم قيد اللاعب بسبب قرار منع القيد، وافق الزمالك على إعارة محمود شبانة إلى الإسماعيلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك وافق على إعارة محمود شبانة مدافع الفريق الجديد إلى الإسماعيلي لمدة موسم واحد.

وتمت الصفقة مقابل مليون و500 ألف جنيه، يحصل عليهم نادي الزمالك.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف – موقف الزمالك في قطاع الناشئين بعد منعه من القيد خبر في الجول – الزمالك يعير مروان حمدي نصر عزام يكشف لـ في الجول سبب تأييد منع الزمالك من القيد.. وأمل أخير كارتيرون عن منع الزمالك من القيد: حزين لدفعنا أخطاء الماضي.. ولكن

ووصل مندوب من الإسماعيلي إلى مقر الزمالك لإتمام إجراءات انضمام شبانة قبل نهاية فترة القيد مساء اليوم الخميس.

الزمالك ضم محمود شبانة قادما من أسوان خلال الصيف الجاري، لكنه فشل في قيد اللاعب بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع النادي من قيد صفقاته الجديدة.

كان الزمالك قد تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، يفيد بتأييد قرار عقوبة منعه من القيد لفترتي قيد.

في الدوري الزمالك الإسماعيلي محمود شبانة
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الزمالك يعير عمر كمال عبد الواحد إلى فيوتشر 10 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: تمسكنا بـ مروان حمدي.. تنازل عن مستحقاته وطلب الرحيل 15 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الأرجنتين يدعم مقترح إقامة كأس العالم كل عامين 16 دقيقة | أمريكا
تصفيات المونديال – سقوط صادم لـ نيجيريا أمام إفريقيا الوسطى بالوقت القاتل 20 دقيقة | إفريقيا
سوبر جلوب – برشلونة وماجديبورج ينتصران ويتأهلان للنهائي 23 دقيقة | رياضات أخرى
تصفيات آسيا - السعودية تجتاز اليابان بهدف البريكان.. خسارة الإمارات أمام إيران 35 دقيقة | آسيا
خبر في الجول – الزمالك يعير محمود شبانة إلى الإسماعيلي 53 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – الزمالك يعير مروان حمدي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي