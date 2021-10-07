خبر في الجول – الزمالك يعير مروان حمدي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 20:39

كتب : أحمد شوقي صلاح

مروان حمدي - الزمالك - وادي دجلة

قرر نادي الزمالك إعارة مروان حمدي مهاجم الفريق إلى سموحة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك وافق بالفعل على إعارة مروان حمدي مهاجم الفريق إلى سموحة لمدة موسم.

ومازال موقف حسام أشرف لاعب وسط الفريق الشاب لم يتحدد، إذ ربما ينتقل أيضا إلى سموحة حتى نهاية الموسم.

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مروان حمدي انضم لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

صاحب الـ24 سجل هدفا واحدا في الدوري أمام وادي دجلة، لكنه كان كافيا لتحقيق فوز هام في مشوار تتويج الفريق الأبيض بالدوري، بجانب تسجيل هدفين أمام تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الزمالك سموحة مروان حمدي
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