تقرير: مخاوف في إنتر.. لاوتارو خارج مباراة الأرجنتين ضد باراجواي

خرج لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان من قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهة باراجواي في تصفيات كأس العالم بحسب تقارير صحفية، ومن المتوقع أن يحل بدلا منه خواكين كوريا زميله في النادي.

وكان من المنتظر أن يبدأ مارتينيز مباراة الليلة في تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال "قطر 2022"، وهي الأولى من 3 مباريات في فترة التوقف الدولي الحالي.

وبحسب "راديو لا ريد" و"تي إن تي سبورتس"، فإن خروج لاوتارو من القائمة يرجع إلى مشكلة عضلية طفيفة.

ولحسن الحظ لا تبدو الإصابة قوية، وهذا ما يدفع ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لتوخي الحذر، والدفع بخواكين كوريا بدلا منه في مواجهة باراجواي.

على الناحية الأخرى ينتظر الجهاز الطبي في إنتر المزيد من المعلومات لمعرفة ما إذا كان الأمر سيؤثر على الفريق بعد العودة من التوقف الدولي.

ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات بـ18 نقطة من 8 مباريات، بفارق 6 نقاط عن منتخب البرازيل امتصدر، وبفارق 7 نقاط عن باراجواي صاحب المركز السادس، أول المراكز غير المؤهلة.