في الجول يكشف – موقف الزمالك في قطاع الناشئين بعد منعه من القيد

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارا بمنع الزمالك من القيد لفترتين اليوم الخميس على خلفية توقيعه مع لاعبه حسام أشرف رغم توقيعه لناد كاميروني في وقت سابق.

فما هو موقف الزمالك في قطاع الناشئين بعد صدور القرار؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تسنى له قيد لاعبيه المتواجدين معه بالفعل من وقت سابق في قائمته الأولى التي أرسلها لاتحاد الكرة.

وذلك يشمل مواليد 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008.

وتسلم الزمالك بالفعل البطاقات الخاصة بهم بعدما علم FilGoal.com أن النادي الأبيض دفع لاتحاد الكرة 12 مليون جنيه قيمة مديونيات سابقة واتفق معه على جدولة باقي المستحقات خلال الأشهر المقبلة.

لكن في المقابل فإن أي صفقة جديدة أبرمهما الزمالك في قطاع الناشئين لن يكون بمقدور النادي الاستفادة منها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فحارس مصر للمقاصة معاذ علاء مواليد 2003 لن يستطيع ارتداء قميص الزمالك حاليا بسبب منع النادي الأبيض من القيد بعد ضمه رسميا من النادي الفيومي.

يأتي ذلك رغم رفع الزمالك لأسماء الصفقات الجديدة على النظام الخاص بمنطقة الجيزة التابعة لاتحاد الكرة تحسبا لصدور قرار يحق له من خلاله قيد اللاعبين الجدد.

لكن بعد صدور قرار المحكمة الرياضية فإنه تم إلغاء الأمر وبالتالي ينتظر الزمالك إعارة اللاعبين الجدد لأندية أخرى.