كارتيرون عن منع الزمالك من القيد: حزين لدفعنا أخطاء الماضي.. ولكن

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 19:23

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون - الزمالك

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حزنه عن حزنه لقرار المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع النادي من القيد لفترتين.

وقال كارتيرون لموقع الزمالك الرسمي: "حزين لأننا ندفع ثمن أخطاء الماضي في الفترة الحالية".

قبل أن يستدرك "لكن هذا القرار صفحة ولا بد من إغلاقها وأن ننظر للأمام في ظل ارتباط الفريق بالعديد من البطولات في الفترة المقبلة".

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وعلم FilGoal.com اليوم الخميس أن المحكمة الرياضية الدولية أقرت بإيقاف الزمالك من القيد لفترتين بعد التعاقد مع حسام أشرف لاعب الفريق رغم توقيعه لفريق كاميروني. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في الـ16 من شهر أكتوبر الجاري.

كارتيرون الزمالك
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