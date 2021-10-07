رامسي يلقي باللوم على يوفنتوس بشأن إصاباته

لمح آرون رامسي لاعب وسط يوفنتوس لوجود بعض اللوم على طرق التدريبات في ناديه بشأن تكرار إصاباته، بقوله إن الجهاز الفني لمنتخب ويلز يعرف كيف يخرج أفضل ما لديه.

وقال رامسي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة التشيك في تصفيات كأس العالم: "فلسفة وطرق التدريبات مختلفة هنا عن النادي".

وأضاف "هناك الكثير من الأشخاص الذين قضوا عدة أعوام في تدريبي وإدارتي، ولذلك هم يعرفون كيف يستخرجون أفضل ما لدي، ويسمحون لي باللعب لعدة مباريات متتالية، كما أظهرت خلال اليورو".

وأضاف "يمكنني فعل ذلك وتقديم مستويات جيدة أيضا. أنا أشعر أني بحالة جيدة ومستعد للمضي قدما".

ويعاني رامسي هذا الموسم من قلة المشاركات الناتجة عن قلة الجاهزية، حيث نال مشاركة وحيدة بصورة أساسية في الدوري الإيطالي، كما حل 3 مباريات كبديل، وكان ظهوره الأخير في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي.

وعن ذلك قال لاعب الوسط الويلزي: "ربما أحتاج المزيد من الراحة والوقت للتعافي على مدار الأسبوع، أكثر مما أحتاج للبقاء على العشب لمدة أطوال ومراكمة المزيد من الإرهاق".

وتابع "التعافي جزء كبير من ذلك بالنسبة لي. أنا متحمس للعودة واللعب وأتمنى أن أنجح في أداء دوري".

ولن تسهم تعليقات مشابهة سوى في تعقيد موقف اللاعب بالنسبة ليوفنتوس، الذي كان يحاول بيع رامسي بالفعل للتخلص من راتبه المقدر بـ7 مليون يورو سنويا.

واحتسبت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" راتب رامسي مقارنة بمجموع مشاركاته مع يوفنتوس، لتقدره بحوالي 18 ألف يورو في الدقيقة.

ومنذ مارس الماضي، لعب رامسي مع ويلز أكثر مما لعب مع النادي، حيث عانى عدة إصابات عضلية منذ انتقاله قادما من أرسنال الإنجليزي، حيث لم يجمع من دقائق اللعب سوى 105 هذا الموسم.