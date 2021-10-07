تعرف على نتائج وترتيب مجموعة بحري بعد نهاية ثاني جولات دوري الدرجة الثانية

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 19:03

كتب : رضا السنباطي

دكرنس والمنصورة

انتهت الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية المصري، واعتلى دكرنس صدارة مجموعة بحري.

أقيمت اليوم الخميس، مباريات الجولة الثانية لمجموعة بحري من دوري الدرجة الثانية المصري.

واعتلى دكرنس صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وبالشراكة مع الأولمبي بنفس الرصيد.

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ويلم يلعب الرجاء أي مباراة حتى الآن بسبب طلبه تأجيل مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية من اتحاد الكرة بسبب أزمة منعه من القيد.

من جهة أخرى، قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة المنصورة مع المصري بالسلوم في الجولة الثانية بسبب الانتخابات المقرر إقامتها لمجلس إدارة مركز شباب استاد المنصورة.

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالتالي:

-سبورتنج فاز على صيد المحلة 5-2.

-أبو قير للأسمدة تعادل مع دكرنس 0-0.

-الحمام تعادل مع الأولمبي 1-1.

-ألعاب دمنهور تعادل مع بايونيرز 2-2.

-حرس الحدود فاز على المجد السكندري 2-0.

-بلدية المحلة فاز على الزرقا 2-1.

وبعد نتائج مباريات اليوم، أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1-دكرنس: 4 نقاط.

2-الأولمبي: 4 نقاط.

3-سبورتنج: 3 نقاط.

4-بلدية المحلة: 4 نقاط.

5-المجد السكندري: 3 نقاط.

6-حرس الحدود: 3 نقاط.

7-بايونيرز: نقطتان.

8-الحمام: نقطتان.

9-ألعاب دمنهور: نقطتان.

10-أبو قير للأسمدة: نقطتان.

11-المصري بالسلوم: نقطتان.

12-كفر الشيخ: نقطة.

13-الزرقا: نقطة.

14-صيد المحلة: نقطة.

15-الرجاء: صفر.

16-المنصورة: صفر.

في الدرجة الثانية دكرنس
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