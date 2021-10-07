الصفقة الثامنة والتاسعة.. المقاولون يضم جون أوكلي وأحمد مجدي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 18:53

كتب : FilGoal

أحمد مجدي مع وادي دجلة أمام الأهلي

أتم المقاولون العرب إجراءات تعاقده مع أحمد مجدي قادما من وادي دجلة رسميا اليوم الخميس بعد دقائق من إتمامه التعاقد مع النيجيري جون أوكلي.

وأشار المقاولون العرب في بيانه إلى أن الوافد الجديد وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاث سنوات.

وأصبح أحمد مجدي هو تاسع صفقات المقاولون الصيف الجاري بعد النيجيري جون أوكلي لثلاث سنوات الذي انضم للفريق قادما من نادي سيف من بنجلاديش في صفقة انتقال حر.

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وضم المقاولون خلال الانتقالات كل من عماد فتحي وحسام حسن وعمر بسام ومحمد طلعت وأسامة الرمضاني وأحمد عادل وممادو نياس.

وخاض أحمد مجدي الموسم الماضي مع دجلة 31 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم هدفين.

المقاولون العرب جون أوكلي أحمد مجدي في الدوري
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