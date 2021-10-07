الصفقة الثامنة والتاسعة.. المقاولون يضم جون أوكلي وأحمد مجدي

أتم المقاولون العرب إجراءات تعاقده مع أحمد مجدي قادما من وادي دجلة رسميا اليوم الخميس بعد دقائق من إتمامه التعاقد مع النيجيري جون أوكلي.

وأشار المقاولون العرب في بيانه إلى أن الوافد الجديد وقع على عقد يربطه بالنادي لثلاث سنوات.

وأصبح أحمد مجدي هو تاسع صفقات المقاولون الصيف الجاري بعد النيجيري جون أوكلي لثلاث سنوات الذي انضم للفريق قادما من نادي سيف من بنجلاديش في صفقة انتقال حر.

وضم المقاولون خلال الانتقالات كل من عماد فتحي وحسام حسن وعمر بسام ومحمد طلعت وأسامة الرمضاني وأحمد عادل وممادو نياس.

وخاض أحمد مجدي الموسم الماضي مع دجلة 31 مباراة في كل البطولات صنع خلالهم هدفين.