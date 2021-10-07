الصفقة 13.. رجب بكار ينتقل إلى طلائع الجيش

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 18:11

كتب : بسام أبو بكر

الصورة من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا

أتم طلائع الجيش إجراءات ضم رجب بكار ليصبح الصفقة رقم 13 خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

رجب بكار

النادي : سيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش

وأشار طلائع الجيش في بيانه إلى أن رجب بكار وقع على عقد يربطه بالنادي لموسمين في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بيراميدز.

وخاض رجب بكار الموسم الماضي معارا لسيراميكا كليوباترا وخاض مع الفريق 28 مباراة في كل البطولات.

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اللاعب صاحب الـ30 عاما سبق له ارتداء قمصان إنبي وسموحة والداخلية وبيراميدز وألومنيوم نجع حمادي.

وضم طلائع الجيش في الصيف الجاري كل من رجب بكار وكريم الطيب ومحمد علي جويني وبلال يحيى وكريم عُمير وميدو جابر ومحمد الصباحي ورامز مدحت وعبد الرحمن شيكا ومحمد جابر وكازادي كاسينجو وأحمد عفيفي ومحمد أنور.

وأكد أحمد المهدي مدير الكرة في طلائع الجيش أن رجب بكار إضافة قوية للفريق خاصة أنه يستطيع اللعب في أكثر من مركز.

ويواصل طلائع الجيش استعداداته لخوض مسابقة الدوري وتعادل وديا مع غزل المحلة إيجابيا بهدف لكل فريق.

وسيدخل الفريق معسكر مغلق بداية من السبت في ملعب برج العرب في الإسكندرية ويخوض خلاله وديتين ضد سموحة وجاري الاتفاق على اللقاء الثاني.

رجب بكار طلائع الجيش في الدوري بيراميدز
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