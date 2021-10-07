خافيير كليمنتي.. منتخب مصر يصطدم بـ "عدو مارادونا"

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 17:52

كتب : زكي السعيد عمر خالد

خافيير كليمنتي

يصطدم منتخب مصر بـ نظيره الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم.

وعلى الخط الجانبي لـ ليبيا، يتواجد مدير فني إسباني صاحب علامة تاريخية في الملاعب الأوروبية.

خافيير كليمنتي، الرجل الذي قاد أتليتك بلباو لتحقيق لقب الدوري لآخر مرة منذ 37 عامًا.

مدرب خبير امتاز بتصريحاته النارية وعداوته الشهيرة مع دييجو أرماندو مارادونا والعديد من الشخصيات الكروية الكبرى.

من هو كليمنتي، وما هو إرثه الكروي، هذا ما يخبرنا به فيديو في الجول.

شاهد الفيديو

منتخب مصر ليبيا مصر خافيير كليمنتي
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