كرة يد – بعد سنتين من الآن.. حسن وليد قداح ينتقل إلى فريق بولندي

من الزمالك إلى فيف كييلسي البولندي، ليس الآن، ولكن بعد سنتين عقب انتهاء عقده مع الزمالك. تلك هي وجهة حسن وليد قداح المقبلة.

أعلن نادي فيف كييلسي البولندي، ضم حسن وليد قداح ظهير أيسر نادي الزمالك لكرة اليد، وبعقد لمدة 4 سنوات، تبدأ عام 2023.

ويتبقى لحسن وليد قداح الموسم الحالي، والموسم المقبل رفقة الزمالك، قبل أن يبدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا.

قداح أحد ناشئين الزمالك، ويلعب مع الفريق الأول منذ سنتين، محققا معهم لقب الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة.

صاحب الـ21 عاما توج أيضا ببطولة إفريقيا للعام 2020 رفقة منتخب مصر، وكان أحد عناصر المنتخب الحاصل على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020/ والمركز السابع في كأس العالم 2021.

ويتواجد قداح حاليا رفقة الزمالك في السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".