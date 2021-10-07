تأييد عقوبة الزمالك بالإيقاف عن القيد لفترتين

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 17:34

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أصبح الأمر رسميا الآن. الزمالك سيٌحرم من قيد صفقاته الجديدة لفترتي قيد.

علم FilGoal.com إن الزمالك تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بتأييد عقوبة إيقافه عن القيد لفترتي قيد بسبب أزمة قيد حسام أشرف لاعب الفريق الشاب رغم توقيعه لفريق كاميروني.

الزمالك سيٌحرم من قيد صفقاته الجديدة التي أبرمها خلال الصيف الجاري على الأقل، وخلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل أيضا، إلا إذا قرر "فيفا" في وقت لاحق تخفيض العقوبة.

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كان الزمالك قد تعاقد هذا الصيف مع ثلاثة لاعبين، هم عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي.

الفريق الأبيض سيتعين عليه إعارة لاعبيه الجدد لمدة موسم، على أن يربطهم بعقود ثلاثية، ثم يستعيدهم للموسم المقبل.

من جهة أخرى، نجح الزمالك بالفعل في قيد لاعبيه العائدين من الإعارة، وهم محمد أوناجم، وعمر السعيد، ومصطفى فتحي، ورزاق سيسيه.

ويتسعد الزمالك لمواجهة توسكر الكيني منتصف الشهر الجاري، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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