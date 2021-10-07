الدرجة الثانية – سبورتنج يظفر بأول 3 نقاط بعد الفوز الثاني.. والأولمبي يتصدر مجموعة بحري

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 17:07

كتب : رضا السنباطي

دكرنس

لم يحقق أي فريق في مجموعة بحري بالدرجة الثانية انتصارين في أول جولتين من المسابقة، ليتصدر الأولمبي المجموعة مناصفة مع دكرنس بـ 4 نقاط بعد جولتين.

الأولمبي عاد بنقطة من الحمام، بعدما تقدم أصحاب الأرض بهدف مؤمن فكري من ركلة جزاء، لكن محمد سيد عبد الفتاح تعادل للضيوف، ليحقق الحمام ثاني تعادل على التوالي.

دكرنس تعادل سلبيا مع مضيفه أبو قير للأسمدة، ليحصد نقطته الرابعة، فيما حقق أبو قير نقطته الثانية.

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بلدية المحلة حقق الفوز على الزرقا 2-1، حيث سجل أحمد هريسة مرتين لأصحاب الأرض فيما سجل للزرقا حسام بركات.

بلدية المحلة حقق أول 3 نقاط، فيما تجمد رصيد الزرقا عن نقطة واحدة.

الصاعد حديثا بايونيرز اعتمد على خبرة حسام سلامة "باولو" للتعادل مع مضيفه دمنهور 2-2، حيث سجل هداف الدوري الممتاز مرتين، هدفين لصالح بايونيرز، فيما سجل دمنهور عن طريق حازم الشامي بالخطأ في مرماه، وجلال الشرقاوي.

وأهدر الشرقاوي نفسه ركلة جزاء كانت كفيلة لإحراز دمنهور فوزه الأول، إلا أن رصيده تجمد عند نقطتين فيما حصد بايونيرز نقطته الثانية أيضا.

حرس الحدود حصل على أول 3 نقاط بالفوز على المجد السكندري 2-0، بهدفي غريب ياسر ومحمد ممدوح، ليتجمد رصيد المجد عند 3 نقاط حصل عليهم اعتباريا في الجولة الأولى بعد إشراك سبورتنج للاعب غير مقيد وفوزه بالمباراة.

سبورتنج حقق فوزه الثاني على التوالي، ولكن رصيده ظل 3 نقاط.

الفريق السكندري فاز 5-2 على صيد المحلة، بأهداف أحمد عبد الستار وأحمد عادل ومحمد سليم وسيف الخشاب (هدفين).

فيما سجل سعيد مراد هدفين لصيد المحلة.

وتأجلت مباراتي كفر الشيخ مع الرجاء، والمنصورة ضد المصري بالسلوم، بسبب أزمات القيد.

تعرف على ترتيب الفرق كاملا من هنا

الدرجة الثانية الأولمبي دكرنس - أبو قير - الدرجة الثانية بلدية المحلة
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