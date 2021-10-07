بلماضي: ديلور وقع على بند يمنعه من المشاركة في أمم إفريقيا.. وهذا ردي على وصفي بالحقير

كشف جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر سبب استبعاده أندي ديلور مهاجم نيس الفرنسي عن قائمة بطل إفريقيا في مواجهتي النيجر بتصفيات كأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بوركينا فاسو، بينما تأتي النيجر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي بتصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية: "قبل شهر من الآن تلقيت معلومة بأن أندي ديلور وبإلتحاقه بنادي نيس وقع على بند ينص على عدم اللعب مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون".

وأضاف "بعدما وصلتني المعلومة، فضلت التريث.. وقبل أيام من الآن، استقبلت رسالة نصية من ديلور الذي أكد لي أنه يريد النجاح مع ناديه الجديد، وأنه يريد تعليق مشاركته مع المنتخب لمدة سنة، وعدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة".

وأضاف بلماضي في نفس السياق: "الرسالة النصية للاعب ديلور أكدت لي المعلومة التي كانت بحوزتي منذ شهر، وأنا لست مضطرا لقبول اللاعب في المنتخب".

وأردف "أظن أن أمور مثل هذه لا تبلغ عن طريق رسالة نصية، وكان من الأجدر أن يقول ذلك للجمهور".

وأتم "أثيرت ضجة كبيرة حول عدم استدعاء ديلور، دون معرفة الأسباب الحقيقية، وأقول للذين قالوا أني مدرب حقير أن اللاعب نال فرصا كثيرة مع المنتخب عندما كان جاهزا للعب".

ديلور (29 عاما) انضم لصفوف نيس الصيف الجاري قادما من مونبييليه مقابل 10 ملايين يورو.

ومنذ بداية الموسم سجل الجزائري 4 أهداف وصنع 2 في 8 مباريات بالدوري الفرنسي.

وخلال 10 مباريات دولية سجل ديلور هدفين فقط، وحاز المهاجم الجزائري على لقب كأس الأمم الإفريقية 2019 رفقة ثعالب الصحراء.