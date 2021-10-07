مصيلحي لـ في الجول: ميركاتو الاتحاد السكندري انتهى بانتقال عماد السيد لـ الجونة

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 16:19

كتب : هاني العوضي

عماد السيد - الاتحاد السكندري

أتم الاتحاد السكندري سوقه الصيفي، ببيع عماد السيد حارس المرمى إلى نادي الجونة.

عماد السيد

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال محمد مصيلحي رئيس النادي، لـ FilGoal.com: "عماد السيد انتقل بشكل نهائي إلى الجونة".

وأوضح "الميركاتو الصيفي انتهى بناء على رغبة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة، عرضت عليهما ضم أكثر من لاعب في اليومين الماضيين إلا أنهما اكتفيا بالصفقات التي ضمها الفريق".

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وانضم عماد السيد للاتحاد من الزمالك في صيف 2019.

ولعب السيد صاحب الـ 35 عاما والمتوج بالكونفدرالية مع الزمالك 28 مباراة مع زعيم الثغر تلقى فيهم 27 هدفا.

الاتحاد السكندري ضم المهاجمين أحمد علي كامل وأجوستينو مابولولو، وحارس المرمى محمد عبد المنصف، والمدافعين محمد عبد السلام ومحمد مجدي، ولاعبي الوسط أحمد يحيى وسعيدو سيمبوري ومصطفى محمود "عفروتو" وساليفو مورو ونادر رمضان وبنيامين بواتنج وأحمد عادل "ميسي".

عماد السيد الاتحاد السكندري في الدوري
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