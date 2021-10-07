مونديال أندية اليد - الزمالك يكتسح جامعة سيدني.. ومباراة أخيرة لحسم الخامس

اكتسح فريق رجال الزمالك لكرة اليد جامعة سيدني ضمن مباريات المرحلة الترتيبية ليقترب من حصد المركز الخامس من كأس العالم للأندية.

وفاز الزمالك على الفريق الأسترالي بنتيجة 38-19 في مباراة تسيدها الفارس الأبيض حتى النهاية وحصل محمود خليل فلفل حارس مرمى الزمالك على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبدأت المباراة متكافئة في أول عشر دقائق قبل أن يوسع الزمالك الفارق من 5-5 إلى 13-5 في الدقيقة 20 من المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الزمالك الكبير بنتيجة 18-7 ولم يختلف الأمر كثيرا في الشوط الثاني إذ واصل الأبيض سيطرته على المباراة حتى انتهت.

وكان الزمالك قد اتجه للمرحلة الترتيبية بعد الخروج من ربع النهائي أمام برشلونة.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من المرحلة الترتيبية والتي تضم بجواره جامعة سيدني والوحدة السعودي.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق الوحدة في الثالثة من عصر السبت في ختام البطولة.

وبعد انتهاء المرحلة الترتيبية يتم مقارنة أول المجموعة الأولى وأول المجموعة الثانية من حيث النقاط وفارق الأهداف ليتحدد الخامس والسادس وبنفس الطريقة بقية المراكز حتى العاشر.

وكان الزمالك قد حصد خامس النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.