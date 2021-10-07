تصفيات كأس العالم - سون يُفسد مفاجأة خربين ويقود كوريا الجنوبية لفوز قاتل على سوريا

خطف منتخب كوريا الجنوبية انتصارا قاتلا في الدقائق الأخيرة على سوريا في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا بنتيجة 2-1 بفضل هدف سون هيونج مين نجم توتنام الإنجليزي.

سجل ثنائية كوريا: هوانج إن بيوم وسون هيونج مين، فيما سجل عمر خربين هدف سوريا الوحيد.

المنتخب الكوري ارتقى للصدارة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات في المجموعة الأولى بينما ظل المنتخب السوري في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة متساويا مع لبنان والعراق.

ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره الإيراني في قمة المجموعة الجولة المقبلة، بينما يستضيف المنتخب السوري نظيره اللبناني.

الشوط الأول شهد هيمنة من لاعبي كوريا الجنوبية كما وقفت العارضة مرتين في صف الحارس إبراهيم عالمة إذ تصدت لرأسية من كيي مين سونج وتسديدة هي تشان هوانج.

بينما تمثلت خطورة سوريا عن طريق تسديدة قوية من عمر السومة من خارج المنطقة أبعدها الحارس لركنية.

في الشوط الثاني تقدمت كوريا سريعا بتسديدة من إن بيوم في الدقيقة 48 هزت الجهة اليسرى من مرمى الحارس السوري.

وفي الوقت الذي زاد المنتخب الكوري من ضغطه بحثا عن الهدف الثاني وقتل المباراة.

خطف منتخب سوريا التعادل عن طريق عمر خربين، بعد عرضية مرت من الجميع ليسددها على الطائر في الزاوية القريبة في الدقيقة 84.

كوريا خطفت النقاط الثلاث بفضل هدف القائد سون هيونج مين، بعد كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء مهدها كيم مين جاي برأسية إلى لاعب توتنام الذي سدد على يمين الحارس دون رقابة، ليخطف نقاط ضمنت صدارة مؤقتة للشمشمون الكوري.

ويتأهل أول وثان ترتيب المجموعتين الأولى والثانية إلى كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الثالث من المجموعتين ملحقا بحثا عن البطاقة الأخيرة.