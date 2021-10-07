بيراميدز يضم الكرتي في أخر أيام سوق الانتقالات المصرية

أعلن نادي بيراميدز ضم المغربي وليد الكرتي رسميا قادما من فريق الوداد في أخر أيام سوق الانتقالات المصرية.

وليد الكارتي النادي : بيراميدز بيراميدز

وينتهي سوق الانتقالات في مصر بنهاية اليوم الجاري استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 25 من شهر أكتوبر الحالي.

ووقع اللاعب المغربي عقدا مع بيراميدز لمدة ٣ سنوات حتى عام ٢٠٢٤، ليصبح لاعبا في صفوف النادي في إطار جهود الإدارة لدعم الفريق بأفضل اللاعبين في ظل المشاركة في العديد من البطولات خلال الموسم المقبل.

والنجم الدولي المغربي من مواليد ٢٣ يوليو عام ١٩٩٤ ويمتلك مشوارا حافلا مع نادي الوداد المغربي، وحقق معه العديد من البطولات من بينها الدوري المغربي ٤ مرات، بجانب لقب لدوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الأفريقي.

ومن المنتظر أن يبدأ وليد الكرتي مشواره مع نادي بيراميدز بعد انتهاء فترة التجمع الدولي الحالية حيث يتواجد اللاعب في صفوف المنتخب المغربي الثاني، وبعدها يصل القاهرة للانتظام في تدريبات فريقه الجديد.

وكان مصدر من الوداد المغربي قد كشف لـ FilGoal.com الأسبوع الماضي عن إتمام بيراميدز تعاقده مع وليد الكرتي.

وأشار المصدر إلى اتفاق بيراميدز مع الوداد المغربي على كافة التفاصيل وأرسل تأشيرة اللاعب تمهيدا لحضوره إلى مصر للتوقيع.

وليد الكرتي يلعب مع نادي الوداد منذ عام 2013، بعدما انضم لهم قادما من أوليمبك خريبكة.

صاحب الـ27 عاما شارك حتى الآن في 7 مباريات هذا الموسم رفقة الوداد. سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويملك الكرتي مباراتين دوليتين رفقة منتخب المغرب، كانتا أمام النيجر، وليبيا عام 2019، سجل فيهما هدفا أمام النيجر.