في الجول يكشف – كيف يتعامل الزمالك مع يوم القيد الأخير.. 3 سيناريوهات في انتظار القرار

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 14:18

كتب : أحمد شوقي صلاح

باتريس كارتيرون - الزمالك

ينتظر الزمالك اليوم الخميس، قرار المحكمة الرياضية الدولية، بشأن طلب النادي فتح القيد له، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع الأبيض من القيد فترتين على خلفية قضية توقيع حسام أشرف ناشئ الفريق لأكاديمية كاميرونية.

محمود شبانة

النادي : الزمالك

عمر كمال

النادي : الزمالك

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وضع 3 سيناريوهات للتعامل مع الوضع خاصة وأن اليوم هو الأخير للقيد في الدوري المصري..

رفع الإيقاف

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السيناريو الأفضل للنادي الأبيض، هو رفع الإيقاف عن القيد عموما.

في هذه الحالة، سيقيد الزمالك صفقاته الجديدة، عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة وحمدي النقاز، دون مشاكل.

رفع الإيقاف لفترة واحدة

إذا رفعت المحكمة الرياضية الإيقاف لفترة قيد واحدة، بمعنى أن الزمالك سيستطيع قيد لاعبين جدد في يناير، فإن الاتجاه الأقرب هو أن الزمالك سيبقي على صفقاته الجديدة حتى يناير المقبل ويقيدهم.

رفض طلب الزمالك

أما إذا رفضت المحكمة طلب الزمالك، فمن المنتظر أن ينضم عمر كمال إلى فيوتشر رغم تلقيه عرضا من البنك الأهلي.

فيما يمتلك شبانة عروضا من الاتحاد السكندري والبنك الأهلي والإسماعيلي.

أما حمدي النقاز، فيفضل البقاء في الزمالك تحت أي وضع.

عمر كمال عبد الواحد محمود شبانة الزمالك حمدي النقاز منع القيد
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