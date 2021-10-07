الإسماعيلي يتجه لقيد جاستن شونجا

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 13:17

كتب : ياسر الشريف

جاستين شونجا - من موقع ذا سيتيزن الجنوب إفريقي

يتجه نادي الإسماعيلي إلى قيد جاستن شونجا لاعب منتخب زامبيا في قائمة الفريق قبل غلق باب القيد.

جاستن شونجا

النادي : أورلاندو بايرتس

الإسماعيلي

ويغلق سوق الانتقالات الصيفية في مصر اليوم مع منتصف الليل ويسعى الإسماعيلي لتدعيم هجومه.

وطلب طلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي الدفع باللاعب في مباراة اليوم الخميس أمام فاركو وديا قبل قيده بشكل رسمي.

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وكان الجهاز الفني قد عبر عن رضاه عن مستوى اللاعب بعد أن شارك في المباراة الودية أمام المقاولون العرب أمس.

وكان اللقاء قد انتهى بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف واحد وسجل شونجا هدفا وصنع الآخر لمحمد الشامي.

ويضم الإسماعيلي في قائمته من اللاعبين الأجانب كل من مروان الصحراوي والناميبي شيلونجو وذلك بعد انتهاء تعاقد التونسي فخر الدين بن يوسف وانتقاله لبيراميدز والجزائري رضوان شريفي وخروج آري بابل معارا إلى الكويت الكويتي.

وكانت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية أشارت إلى اختيار شونجا الانتقال إلى الدوري المصري بعد أن بات وكيلا حرا.

وأنهى كيب تاون سيتي تعاقده مع شونجا بعد ستة أشهر من عقده الذي يمتد لثلاثة مواسم ونصف بسبب عدم حجز مقعده مع الفريق.

وكان شونجا قد انتقل للدوري الجنوب إفريقي منذ أربع سنوات وقدّم مستويات جيدة في بداية مشواره مع فريق أورلاندو بايرتس.

وكشف التقرير عن توقيع شونجا لعقد لمدة ثلاث سنوات وفضله على عرض مقدم من شبيبة القبائل الجزائري.

وشارك شونجا -24 عاما - في 77 مباراة مع بيراتس في جنوب إفريقيا وسجل 16 هدفا وصنع مثلهم.

جاستن شونجا الإسماعيلي
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