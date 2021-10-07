لويس إنريكي: فيراتي هو قدوة جافي.. وراض بالوصول للنهائي وليس بإنهاء رقم إيطاليا القياسي

وصف لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، جافي لاعب الوسط بمستقبل الكرة الإسبانية والحاضر، وكشف عن قدوة لاعب برشلونة الشاب.

وتفوق المنتخب الإسباني على نظيره الإيطالي أمس الأربعاء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بنتيجة 2-1 في نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

وقال إنريكي لقناة راي الإيطالية: "شاهدوا كم أصبح الأطفال رائعين في إسبانيا، ليس طبيعيا أن ترى لاعبا بشخصيته وثقته في المباراة الدولية الأولى له، سيكون مستقبل إسبانيا واعتقد الحاضر أيضا".

وأضاف "ماركو فيراتي هو قدوة جافي، أخبرته اليوم ستضغط على فيراتي منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة وهو أحَب ذلك".

جافي أصبح أصغر لاعب يمثل منتخب إسبانيا بعمر 17 عاما و62 يوما.

وواصل عن إنهاء رقم إيطاليا القياسي عند 37 مباراة دون خسارة: "الرضا هو بالوصول للنهائي وليس إيقاف رقم إيطاليا، لأن إيطاليا تستحق هذا الرقم القياسي، ويواصلون لعب الكرة في مستوى عالي".

وأتم عن صافرات الجماهير الإيطالية أثناء عزف النشيد الإسباني: "النشيد الإيطالي رائع عندما يبدأ مباراة بأجواء كبيرة، سمعت بعض المشجعين يطلقون الصافرات لكنني رأيت ليوناردو بونوتشي يشير لهم بالتوقف، اعتقد أنه هناك دائما احترام متبادل بين إيطاليا وإسبانيا".



















































إيطاليا خسرت لأول مرة منذ 10 سبتمبر 2016 عندما سقطت ضد البرتغال بهدف دون مقابل، ومنذ ذلك الحين لم تخسر كتيبة روبرتو مانشيني على مدار 37 مباراة متتالية وحصدوا لقب يورو 2020 محققة رقما قياسيا على مستوى المنتخبات.

كما تعد الخسارة الأولى لإيطاليا على أرضها منذ سبتمبر 2016 ضد فرنسا.

ولأول مرة تحت قيادة مانشيني يستقبل منتخب إيطاليا هدفين في مباراة واحدة منذ الخسارة من فرنسا 3-1 في يونيو 2018.

ولأول مرة تخسر إيطاليا على أرضها ضد إسبانيا منذ ودية فبراير 1971 والتي انتهت بفوز الماتادور بنتيجة 2-1.

إسبانيا حجزت مقعدها في النهائي ونتنظر الفائز من لقاء الغد بين فرنسا وبلجيكا في سان سيرو يوم 10 أكتوبر المقبل.

بينما ينتظر منتخب إيطاليا الخاسر من نفس المباراة لمواجهته على ملعب يوفنتوس في مباراة المركز الثالث في اليوم ذاته.

أصبح فيران توريس أول لاعب يسجل ثنائية أمام إيطاليا على الأراضي الإيطالية منذ ثنائية ماكسيم روماشيشينكو لاعب بيلاروسيا في أكتوبر 2004.

كما أصبح ليوناردو بونوتشي سابع أكثر لاعب خوضا للمباريات بقميص المنتخب برصيد 112 مباراة معادلا دينو زوف الحارس السابق.