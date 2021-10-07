سكاي: روميرو ينتقل إلى الدوري الإيطالي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

سيرجيو روميرو

أنهى سيرجيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق اتفاقه مع فريق فينيسيا الإيطالي.

سيرخيو روميرو

النادي : مانشستر يونايتد

واقترب روميرو من الانتقال إلى الدوري الإيطالي بعد أن أصبح وكيلا حرا.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن الحارس الأرجنتين في المراحل النهائية من مفاوضات انتقاله إلى فينيسيا.

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وأشار التقرير إلى رغبة سبيزيا أيضا من أجل ضم الحارس الأرجنتيني لكن فينيسيا في المراحل الأخيرة من المفاوضات.

ويحتل فينيسيا المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور سبع جولات.

وكان روميرو حارسا ضمن صفوف سامبدوريا الإيطالي قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015.

الدوري الإيطالي سرخيو روميرو
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