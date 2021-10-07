اسكواش - مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان بلقب أمريكا المفتوحة

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

نوران جوهر - مصطفى عسل - لقب أمريكا المفتوحة اسكواش

توج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد ختام المباريات فجر اليوم الخميس.

ونجحت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في الحفاظ على لقب البطولة للنسخة الثانية على التوالي.

أما مصطفى عسل لاعب الأهلي فحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه وبات أصغر لاعب يحصد لقب البطولة طوال تاريخها.

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وتغلبت نوران جوهر على زميلتها هانيا الحمامي بنتيجة 3-1 في الأشواط بمباراة استغرقت 74 دقيقة.

وتأخرت نوران جوهر في الشوط الأول 9-11 قبل أن تفوز بثبات بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 11-9 و 11-7 و11-3.

بينما حول مصطفى عسل تأخره بشوطين دون مقابل إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 91 دقيقة.

وتقدم طارق مؤمن في أول شوطين بنتيجة 11-5 و11-5 وكاد يقترب من اللقب في الشوط الثالث بعد تقدمه، لكن حسم عسل الشوط بنتيجة 11-9.

وزادت إثارة المباراة في شوطها الرابع عندما تقدم طارق مؤمن مجددا ووصلت النتيجة 10-9 ليفصله نقطة واحدة عن اللقب ولكن عاد مصطفى عسل بقوة وفاز 12-10 ليتم اللجوء للشوط الفاصل.

وفي الشوط الفاصل ظهر تراجع طارق مؤمن من الناحية البدنية وهو ما سهل الأمر على مصطفى عسل الذي حسم الشوط 11-3 ليحقق اللقب.

اسكواش مصطفى عسل نوران جوهر أمريكا المفتوحة
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