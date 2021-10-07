مواعيد مباريات الخميس 7 أكتوبر 2021.. تصفيات كأس العالم ودوري الأمم الأوروبية

يتواصل التوقف الدولي ومباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

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تصفيات كأس العالم - إفريقيا

تنطلق المباريات في تمام الثالثة عصرا بثلاث مباريات من التصفيات، ثم في السادسة مساء تستضيف نيجيريا منتخب إفريقيا الوسطى.

أما في التاسعة مساء فيلعب منتخب تونس ضد موريتنيا وجميعها ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات.

تصفيات كأس العالم - آسيا

تنطلق المباريات في الواحدة ظهرا عندما يحل منتخب سوريا ضيفا على كوريا الجنوبية، بينما يستضيف العراق منتخب لبنان في الرابعة والنصف مساء.

وفي السادسة مساء تنطلق أقوى مباريات اليوم عندما تواجه السعودية منتخب اليابان.

وفي السابعة إلا ربع يحل منتخب إيران ضيفا على إيران وأخيرا تستضيف أستراليا منتخب عمان الساعة8:30 مساء.

دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة نصف النهائي بين بلجيكا وفرنسا في التاسعة إلا ربع مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 1 بريميوم.

ويتأهل الفائز لمواجهة منتخب إسبانيا في المباراة النهائية.

كما تشهد مباريات اليوم مواجهات دوري الدرجة الثانية مجموعة بحري.

وبعيدا عن كرة القدم يلعب فريق الزمالك لرجال كرة اليد أمام جامعة سيدني ضمن مباريات المرحلة الترتيبية من الخامس إلى العاشر.