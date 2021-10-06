الزمالك: لو لعبنا أمام فريق بخلاف برشلونة كنا سنصل إلى النهائي.. والأمر ليس متعمدا

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 23:51

كتب : FilGoal

الزمالك - برشلونة - كأس العالم للأندية لكرة اليد

يرى حمادة عبد الباري مدير فريق كرة اليد لرجال الزمالك أن مواجهة نادي بخلاف برشلونة كان سيصعد بالفريق للنهائي.

ونفى عبد الباري أن يكون الأمر متعمد خاصة وأن الإعلان عن القرعة كان قبل مواجهة السوبر الإفريقي المؤهلة للبطولة.

وقال عبد الباري عبر قناة صدى البلد: "لو واجهنا فريق غير برشلونة سنكون الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية".

أخبار متعلقة
مونديال أندية اليد - طريق الزمالك بعد الخسارة من برشلونة.. مواجهتان لحصد الخامس مونديال أندية اليد – بحضور جماهيري رائع.. الزمالك يخسر أمام برشلونة ويلعب على المراكز الترتيبية الزمالك: نتعجب من عدم دعوة لبيب لحضور افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد سوبر جلوب - نظام بطولة كأس العالم للأندية لـ كرة اليد وطريق الزمالك بعد مواجهة برشلونة

وأضاف "المباراة كانت قوية جدا وانتهينا منها في العاشرة مساء بتوقيت السعودية وغدا نلعب مباراة أخرى في الرابعة عصرا".

ويلعب الزمالك أمام جامعة سيدني الأسترالي ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر.

وتابع عبد الباري "بالطبع مباراة جامعة سيدني في المتناول وهو منافس أقل من برشلونة بكثير لكننا لعبنا مباراة بدنية قوية جدا أمام الفريق الإسباني وفي وقت متأخر".

وبالحديث عن صعوبة القرعة أوضح "هي ليست قرعة ولكن في الأغلب السنوات الأخيرة يواجه بطل إفريقيا بطل أوروبا في المباراة الأولى".

وبسؤاله عن تعمد ذلك ضد الزمالك اختتم تصريحاته "القرعة ليست متعمدة أو موجهة لأنها تمت قبل مباراة السوبر الإفريقي وكان من الوارد أن يلعب الأهلي ضد برشلونة".

ويشارك الزمالك للمرة الخامسة في تاريخه وكان أفضل مراكزه المركز الثالث عام 2010.

مونديال أندية اليد كرة يد الزمالك برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مانشيني: كان ممكنا أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل.. وصافرات دوناروما مخيبة للآمال 11 دقيقة | أوروبا
تقرير: نابولي يحاول تجديد عقد إنسيني 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
الزمالك: لو لعبنا أمام فريق بخلاف برشلونة كنا سنصل إلى النهائي.. والأمر ليس متعمدا 31 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – عرضان متأخران للزمالك لاستعارة لاعبيه 38 دقيقة | ميركاتو
فيفا يعتمد 74 حكما مصريا جديدا للعمل بتقنية الـ VAR ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – بنشرقي يشارك في فوز المغرب على غينيا بيساو بخماسية ساعة | تصفيات كأس العالم
دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا توقف رقم إيطاليا القياسي وتنهي لعنة الـ 50 عاما وتتأهل للنهائي ساعة | أوروبا
مونديال أندية اليد - طريق الزمالك بعد الخسارة من برشلونة.. مواجهتان لحصد الخامس 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 2 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 3 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 4 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي