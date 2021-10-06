فيفا يعتمد 74 حكما مصريا جديدا للعمل بتقنية الـ VAR

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 74 حكما مصريا جديدا للعمل بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

جاء ذلك بعد اجتيازهم الدورة التدريبية التي عقدت لهم طوال شهر سبتمبر الماضي تحت اشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق ومحمد عبادة مدير المشروع وفريد منصور مسؤول إعادة تشغيل.

وقد جاء اعتماد الاتحاد الدولي للدفعة الجديدة للعمل بالتقنية بواقع 24 حكم ساحة و24 حكم فيديو VAR و26 حكم فيديو مساعد لينضموا إلى زملائهم القدامى الذين تم اعتمادهم الموسم الماضي وعددهم 46 حكما.

وحكام VAR الجدد هم:

وبدأ الدوري المصري الاعتماد على تقنية الفيديو بدءا من النصف الثاني لموسم 2019-2020.

وأصبح موسم 2020-2021 أول موسم بالكامل يُقام باستخدام تقنية الفيديو في تاريخ الكرة المصرية.