تصفيات كأس العالم – بنشرقي يشارك في فوز المغرب على غينيا بيساو بخماسية

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 23:06

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

في مباراة كانت مهددة بالإلغاء بعد معاناة لاعبي غينيا بيساوي من حالات تسمم جماعي قبل اللقاء، انتصر المغرب بمشاركة أشرف بنشرقي نجم الزمالك.

وفاز المغرب على غينيا بيساو بخمسة أهداف مقابل لا شيء على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

المغرب تقدم في الدقيقة الـ31 عن طريق أشرف حكيمي من تصويبة رائعة على يمين الحارس.

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وفي الدقيقة الـ45، أضاف عمران لوزا هدفا ثانيا من ركلة جزاء سجلها، مسجلا أولى أهدافه الدولية، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين.

إلياس شعير سجل الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة الـ49، قبل أن يضيف أيوب الكعبي هدفا رابعا من خلفية مزدوجة رائعة في الدقيقة الـ62.

هنا تدخل فاهيد هاليلوفيتش، وشارك منير الحدادي، وفيصل الفجر بالدقيقة الـ67 بدلا من إلياس شعير، وعمران لوزا.

تبديلات جديدة جاءت في الدقيقة الـ78 بدخول سفيان بوفال، وسليم أمل الله بدلا من أيمن بركوك، وأيوب الكعبي.

وفي الدقيقة الـ82 اختتم البديل منير الحدادي الأهداف بتسجيله الهدف الخامس.

ثم شارك أشرف بنشرقي في الدقيقة الـ83 بدلا من سامي ماي، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بخماسية.

فوز المغرب رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة من مباراتين، ومع مباراة مؤجلة أمام غينيا، فيما تجمد رصيد غينيا بيساو عند 4 نقاط في المركز الثاني من 3 مباريات.

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