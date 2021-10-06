مونديال أندية اليد - طريق الزمالك بعد الخسارة من برشلونة.. مواجهتان لحصد الخامس

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 21:55

كتب : FilGoal

الزمالك - برشلونة - كأس العالم للأندية لكرة اليد

ودع فريق رجال الزمالك لكرة اليد منافسات بطولة العالم للأندية بعد الخسارة 36-32 أمام برشلونة في ربع النهائي.

ويتجه الزمالك للعب على المراكز الترتيبية من الخامس إلى العاشر.

وكان الزمالك قد حقق النسخة الماضية المركز الخامس، بينما أفضل مراكزه كانت الثالث في 2010.

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وينضم الزمالك إلى المجموعة التي تضم كل من جامعة سيدني الأسترالي والوحدة السعودي.

ويلعب الزمالك أمام جامعة سيدني الأسترالي في الثالثة عصر غدا الخميس أولى مبارياته.

بينما يختتم الزمالك مبارياته أمام الوحدة السعودي في الثالثة من عصر السبت في ختام المبارايت.

وبعد تحديد المراكز يتم مقارنة نقاط وأهداف فرق المجموعة الثانية لتحديد المراكز.

فإذا حقق أول مجموعة الزمالك نفس نقاط المجموعة الأخرى يتم مقارنة فارق الأهداف لتحديد الخامس والسادس وهكذا لباقي المراكز.

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