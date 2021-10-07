تقرير: نابولي يحاول تجديد عقد إنسيني

أصبح لورينزو إنسيني أصبح قريبا من توقيع عقد جديد مع نابولي الإيطالي.

لورينزو إنسيني النادي : نابولي نابولي

وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن نابولي يحاول تجديد التعاقد الذي سينتهي في يونيو 2022، ولا يريد النادي أن يرحل اللاعب مجانا بنهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس هو من يريد أن يذهب بالمفاوضات إلى الأمام، والتجديد مباشرة إلى إنسيني.

وتابع التقرير أنه كان هناك بعض التقدم في المفاوضات الأسبوع الماضي، عندما التقى وكيل اللاعب برئيس النادي بعد شهور من الركود وعدم التحرك إلى الأمام.

لورينزو انسيني يتقاضى راتبا يُقدر بـ 4.5 مليون يورو سنويا، ولكن نادي نابولي يريد أن يخفض ذلك إلى 4 مليون فقط بالإضافة إلى المكافآت، ومن المقرر عقد اجتماع آخر بحلول نهاية هذا الشهر.

يذكر أن نابولي يتصدر جدول الدوري الإيطالي مع سجل 100% بعد سبع جولات، الفريق الوحيد الذي لا يزال في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا لديه بداية مثالية لهذا الموسم.